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Amasya’da 1 yaşındaki çocuk balkondan apartman görevlisinin üstüne düştü: O anlar kamerada

Amasya’da bir yaşındaki çocuk balkondan aşağıya düştü. O anda tesadüfen yolda duran apartman görevlisinin üzerine düşerek hafif yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş 25.06.2022, 17:57
Amasya’da 1 yaşındaki çocuk balkondan apartman görevlisinin üstüne düştü: O anlar kamerada

Amasya’da bir yaşındaki çocuk balkondan aşağıya düştü. O anda tesadüfen yolda duran apartman görevlisinin üzerine düşerek hafif yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hacı İlyas Mahallesi’nde meydana gelen olayda 4 katlı binanın birinci katındaki balkonda oyun oynayan Afgan Khatıra Amırı isimli bebek, aşağı sarkınca beton zemine doğru düşüşe geçti. O anda yolda duran apartman görevlisi Ruhi Aşçı’nın omzuna çarpıp hızının kesilmesiyle hafif yaralandı. 112 acil sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay anını anlatan Ruhi Aşçı, “İlk başta saksı düştüğünü sandım. Arkamı dönünce çocuk olduğunu fark ettim. Sırtımdan yere yuvarlandı. Ağzından ve dişlerinden ufak bir kan geldi. Ambulans geldi. Annesiyle birlikte hastaneye götürüldüler" dedi.

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