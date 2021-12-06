Almanya Türk Gazetecileri Birliği (TJV), FETÖ’nün TV’sini şikayet etti

Almanya’da bir süredir internet üzerinden yayın yapan FETÖ kanalı MC EU TV, Almanya Türk Gazeteciler Birliği tarafından Hessen Eyaleti Radyo ve Televizyon Kurumu’na (LPR Hessen) şikayet edildi. Birlik, “FETÖ yayınını engelleyin” çağrısında bulundu.

Almanya Türk Gazeteciler Birliği (TJV), Hessen Eyaleti Radyo ve Televizyon Kurumu’na (LPR Hessen) bir mektup yazarak, FETÖ kanalı MC EU TV’yi şikayet etti. Gazeteciler birliği, LPR Hessen’den alınan lisansla yayın yapan televizyonun asıl hedefinin FETÖ propagandası yapmak olduğunu bildirdi. Almanya Türk Gazeteciler Birliği Başkanı İsmail Erel imzalı mektupta, LPR Hessen’den televizyonun içeriğinin incelenmesi istendi.

“Toplum rahatsız”

Mektupta, “Televizyonun yayınlarını incelediğimizde Almanya hakkında haberden ziyade FETÖ propagandası yapıldığını gördük. Ele alınan konular Almanya’daki Türk toplumu arasında büyük rahatsızlığa neden oluyor” denildi. Televizyonun aranan FETÖ’cüleri ekrana çıkarttığı gibi, onların kendi sosyal medya mecralarını canlı yayınladığına dikkat çekilen mektupta, FETÖ propagandasına dikkat çekildi.

“Alın inceleyin”

Televizyonda Samanyolu TV logosu kullanıldığına işaret eden Almanya Türk Gazeteciler Birliği, radyo ve televizyon kurumuna televizyonun sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini, kanalın doğrudan FETÖ içeriği yayınlamasını sorunlu görüp görmediğini sordu. Almanya’daki Türk gazetecilerin çatı örgütü olan TJV, bünyesinde Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarının çalışanlarını barındırıyor.