Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün öldürdüğü eşi için adliye önünde adalet istedi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yol kenarında aracının yanında bekleyen Oğuz Şahin’e otomobille çarparak ölümüne neden olan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Adnan Gezer, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanmasının ardından adliye önünde gözyaşlarına hâkim Oğuz Şahin’in eşi Nermin Şahin, verilen cezaya tepki göstererek, “6 yıl ceza nedir, bu mu adalet? Ağır ceza mahkemesinde yargılansın, daha ağır ceza alsın” dedi.

Kaza, geçen yıl Temmuz ayında Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Karayatak köyünde meydana gelmişti. Alkollü olduğu ileri sürülen Adnan Gezer (57) yönetimindeki 03 HH 337 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 09 RZ 017 plakalı aracının yakınında bekleyen Oğuz Şahin’e (57) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Oğuz Şahin ağır yaralandı. Adnan Gezer ise otomobille uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Oğuz Şahin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Şahin’in cenazesi Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

27 gün sonra serbest kalmıştı

Kazanın ardından gözaltına alınan Adnan Gezer, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 27 gün tutuklu kalan şüpheli, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Emirdağ Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık karar duruşmasına katılmadı

Emirdağ Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 8’inci celsesinde mahkeme, kararını açıkladı. Duruşmaya kazada hayatını kaybeden Oğuz Şahin’in eşi Nermin Şahin ve kızı ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Adnan Gezer mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadı.

Avukat beyanlarının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Adnan Gezer’in asli kusurlu olarak yol kenarında bulunan yayaya çarptığı ve alınan raporda alkollü olduğu gerekçesiyle ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Yarı oranında artırımla 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kararı açıklayan hâkim, sanık Adnan Gezer hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıl hapis cezasına hükmetti. Kararda, sanıkta tespit edilen alkol miktarı dikkate alınarak yarı oranında ceza artırımı uygulandı.

“Ehliyeti olmayan, alkol alan bir insana araba verilir mi”

Kazada ölen Oğuz Şahin’in eşi Nermin Şahin, duruşmanın sona ermesinin ardından adliyenin önünde gözyaşlarına hâkim olamadı. Merdivenlere oturarak ağlayan ve verilen cezaya adeta isyan eden Şahin, “Az bir ceza aldığı için mahvoldum. Beni bitirdiler, tükettiler. Adalet bu mu? Benim eşimi öldürdü, kaçtı gitti. Ambulans çağırsaydı belki de eşim kurtulurdu. Ben her gün eşimin hayalleriyle yaşıyorum. Benim çocuklarım baba eksikliği yaşadı. Eşim benim her şeyimdi. 4-6 yıl nedir, adalet bu mu? Benim eşimin toprağın altında kemikleri kalmadı. Ben mezarlığına gidemiyorum. Eşim rüyamda bana hesap soruyor. Ehliyeti olmayan, alkol alan bir insana araba verilir mi? Benim canımı yaktılar, başkasının canı yanmasın. Bu son olsun. Ben eşimi, Oğuz’umu istiyorum. Öldürüp bırakıp gitti. Bir de 10 dakika sonra gelip, öldürüp kaçıp gidip de bana baş sağlığı diliyor. Ne bu yüzsüzlük. 6 yıl ceza nedir, bu mu adalet. Ben adaletin yerine gelmesini istiyorum. Benim eşim hâlâ toprağın altındaysa onun da hapishanede çürümesini istiyorum. Benim yavrularım babasız, torunum dedesiz kaldı. Hepimizin psikolojisini mahvetti. Ağır ceza mahkemesinde yargılansın, daha ağır ceza alsın. Ben başka bir şey istemiyorum. Ne olur benim içimi soğutsunlar, 25-30 yıl versinler. Benim eşim yaşamadıysa, o da yaşamasın” diye konuştu.

“İki araç arasına sıkıştırıp 11,8 metre sürüklemiş”

Duruşmanın ardından kararı değerlendiren Nermin Şahin’in avukatı Damla Mutluer, “Adnan Gezer isimli kişi, yol kenarında duran Oğuz Şahin’i iki araç arasına sıkıştırıp 11,8 metre sürüklemiş. Bu kişinin daha sonra ehliyetsiz olduğu ve yapılan tespitlerde de 2.54 promil alkollü olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kişi yakalandığında sadece 27 gün tutuklu kalmış, sonrasında ise serbest bırakılmıştır. Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarında Şahin’in tamamen kusursuz, kusurlu olan kişinin de sanık olduğu ortaya çıkmıştır. Davanın son celsesi görüldü. Biz mahkemeden ısrarla suçun olası kastla işlendiğini ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi gerektiğiyle ilgili beyanlarda bulunduk ancak taleplerimiz reddedildi. Sanık ‘bilinçli taksirle insan öldürme’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı” ifadelerini kullandı.