Alışveriş merkezine gelen vatandaşın 8 bin dolarını çaldılar

Bolu’da bir alışveriş merkezinde vatandaşa ait 8 bin doları çalan Gürcistan uyruklu 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezine gelen M.Y., yanında bulunan 8 bin doların çalındığını fark etti. M.Y.’nin şikayeti üzerine

Jandarma Suç Araştırma Timi olaya ilişkin inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin,

yabancı plakalı araçla alışveriş merkezine gelen Gürcistan uyruklu J.G. ve T.G. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.