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Aliağa’da trafik kazası: 3 yaralı
İZMİR’İN ALİAĞA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ÜÇ KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 14.09.2020, 10:12
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İzmir’in Aliağa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde İzmir-Çanakkale Yolu Helvacı Mahalesinde meydana geldi. İzmir yönüne giden N.H. idaresindeki 35 GC 8274 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu Eski Foça kavşağı yakınlarında önünde seyreden M.E yönetimindeki 35 GD 4775 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 35 GD 4775 yine aynı yönde seyreden E.Ö. idaresindeki 35 MGG 17 plakalı otomobille çarparak takla attı. Kazada B.B., S.B ve B.B. yaralandı. 3 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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