Aleyna Çakır nasıl öldü? Ümit Can Uygun annesi intihar etti! Aleyna Çakır kimdir?

Ölümü şüpheli bulunan Aleyna Çakır olayı Müge Anlı'da yankı buldu. Ses kayıtlarının ortaya çıkması soruşturmanın seyrini değiştirmişti. Genç kızın eski komşusu Aleyna’nın şiddet gördüğü sıradaki ses kaydını Müge Anlı’da dinletmiş, kızlarının yardım çığlıklarını duyan ailesi gözyaşlarına boğulmuştu. Adalet Bakanlığına seslenen Müge Anlı, Aleyna Çakır’ın ses kaydının dosyaya eklenmesini talep etmişti Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Peki ama Aleyna Çakır nasıl öldü?

Aleyna Çakır nasıl öldü?

Canlı yayına bağlanan bir görgü tanığının iddiası ise şoke etkisi yarattı. Bağlanan kişi Ümit Can Uygun'un annesinin çocuk eğitimeni olduğunu belirtti ve "Yurtta çalışan Ümit'in annesinin kızları gece yaşamına yönlendirdiğini duydum." açıklamasında bulundu. Bu açıklama ardında çok fazla iddia bulunduğunu ve söylenti olduğunu belirten Müge Anlı, "Ama madem çocuk eğitmenisiniz, keşke biraz kendi çocuğunuzu da eğitseydiniz." diye seslendi. Bu gelişme ardından Müge Anlı, 17 Eylül tarihinde yapılan yayında son dakika gelişmesini paylaştı. Kendilerine gelen görüntülerin ve görgü tanıklarının ifadelerinin ihbar olarak değerlendirildiğini söyleyen Müge Anlı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çalışma başlattığını duyurdu.

Yaşanan gelişmeler ardından savcı programda konuşan tanıkların ifadesine başvurmaya karar verdi ve şüphelilerle ilgili HTS kayıtları savcılığa ulaştı. Soruşturmanın avukatı Tuğçe Hanım, Ümit Can Uygun'un Aleyna'yı öldürmüş olmasa dahi ceza alabileceğinin altını çizdi.

Öte yandan Ümit Can Uygun'un eski sevgilisi Müge Anlı programına bağlandı. Ümit Can Uygun'la sosyal medyadan tanıştığını belirten eski sevgili, kendisini de çalıştırmak istediğini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit edildiğini, ailesiyle şehir değiştirerek kurtulduğunu söyledi.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in ölümü ile ilgili dosyayı programına taşıdı.Programa katılan genç kızın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyaya paylaşan sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu.

Müge Anlı'nın programına katılan aile, 8 Eylül Salı günü, Esen'ın 30 Haziran'da Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporunun sonuçlarını duyurdu. İki aydan uzun süre sonra ortaya çıkan rapora göre, intihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın tırnaklarında erkek DNA'sı çıktı. Vajinal sürüntü örneğinde de en az birisi erkek genotipe sahip, birden fazla şahsa ait olabilecek karışım DNA profili tespit edildiği belirtildi.

İsmini vermek isteyen bir seyirci yayına başlanarak olayla ilgili tanık olduklarını aktardı. Gece 23.000 civarı sokakta bir araba durduğunu aracın içinden Aleyna ve sevgilisinin indiğini Aleyna’nın ve sevgilisinin alkollü olduğu ve bağrıştıklarını gördüğünü bunun ölmeden bir gece önce olduğunu söyledi. Sevgilisinin Aleyna’nın ağzını kapatmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Ardından canlı yayına Aleyna’nın yakın arkadaşı bağlandı. Beraber çalıştıklarını Aleyna’nın sevgilisi Ümit Can’ı çok iyi tanıdığını daha önce de birçok kez darp ettiğini ve bunu herkesin bildiğini söyledi. Ümit Can tarafından tehdit edilen Aleyna’nın defalarca yardım istediğini belirtti.

Yayına bağlanan eski komşu ise Aleyna’nın evinden çok sesler geldiğini genç kızın çok dayak yediğini gördüğünü ve Ümit Can’ın kendisini de öldürmekle suçladığını hatta telefonla kendisini de tehdit ettiğini, Aleyna ile görüşmesini yasakladığını ve bir daha telefonlarını bile engellediğini ifade etti.

Müge Anlı canlı yayında kendisine gelen tehditi açıkladı

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili şüpheli olduğu iddia edilen Ümit Can Uygun silahla ATV stüdyolarını basacağını söyleyip Müge Anlı'yı tehdit etti.

Ankara Keçiören'deki evinin salonunda boynuna bornoz kuşağı bağlanmış vaziyette yerde yüzüstü yatar halde bulunan Aleyna Çakır tüm Türkiye'nin gündeminde.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi kızının şüpheli ölümünün aydınlanmasını istiyor. Aleyna Çakır'ın ailesi ve arkadaşları genç kızın Ümit Can Uygun tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Ümit Can Uygun, 17 Nisan günü Aleyna Çakır'ı döverek bayılttığı anları İnstagram'dan canlı yayınla paylaşmıştı.

Müge Anlı canlı yayında kendisinin ve ekibinin Ümit Can Uygun tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Müge Anlı kendisine yönelen tehdidi ‘’Programda konuşan herkesi tehdit ediyormuşsun, programa nasıl silah sokabilirim diye konuşmalarından bahsediyorlar.’’ cümleleriyle açıkladı.

Müge Anlı kendisini tehdit eden Ümit Can Uygun’a ‘’Yanıl da gel, buyur gel. Gelsene, kadın parası yiyip tehdit edine kimse pabuç bırakmaz.’’ karşılığını verdi.