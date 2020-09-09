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Alevlere teslim olan marketin deposu 3 binayı küle çeviriyordu

OCAELİ’NİN DERİNCE İLÇESİNDE BİR MARKETİN DEPOSU ALEV ALEV YANDI. YANGININ ÇEVRESİNDEKİ 3 BİNAYA SIÇRAMASINI İTFAİYE EKİPLERİ ÖNLEDİ.

Asayiş 09.09.2020, 14:12
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Alevlere teslim olan marketin deposu 3 binayı küle çeviriyordu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir marketin deposu alev alev yandı. Yangının çevresindeki 3 binaya sıçramasını itfaiye ekipleri önledi.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir marketin deposunda henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, deponun çevresinde bulunan 3 binanın dış cephesine sıçradı. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alarak binalara sıçramasını önledi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, depoda bulunan ürünlerde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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