Son Dakika
Azerbaycanlı analist Rzayev: "Aliyev ve Erdoğan, tüm engellere rağmen amaçlanan hedeflere güvenle yürüyor"
Alevler arasında kalan köpek son anda kurtarıldı
Adıyaman’da bir ikamette çıkan yangında, itfaiye ekipleri alevler arasında kalan köpeği son anda kurtardı.
Asayiş 14.05.2022, 15:26
Adıyaman’da bir ikamette çıkan yangında, itfaiye ekipleri alevler arasında kalan köpeği son anda kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 143. Sokak’ta Engin E.’ye ait tek katlı toprak evde yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevler arasında kalan köpeği de yanmaktan son anda kurtardı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.