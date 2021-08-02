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Alaplı’da tarım aracı devrildi: 2 yaralı

Zonguldak Alaplı ilçesinde ’pat pat’ diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Asayiş 02.08.2021, 15:03
Alaplı’da tarım aracı devrildi: 2 yaralı

Zonguldak Alaplı ilçesinde ’pat pat’ diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Y idaresindeki pat pat olarak tabir edilen tarım aracı, Gürpınar köyü Kaymaklar yolu arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildikten sonra ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü E.Y. ile araç üzerinde bulunan Ş.T., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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