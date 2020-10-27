Alanya’da şüpheli araçtan litrelerce sahte içki çıktı
ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE POLİSİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU OTOMOBİLDE BİDONLAR İÇERİSİNDE 176 LİTRE SAHTE İÇKİ VE 13 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde bidonlar içerisinde 176 litre sahte içki ve 13 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışma yürüten Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Cikcilli Mahallesi Gümüşler Caddesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen ve plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu. Bunun üzerine polis araçta bulunan şüpheli F.T.’yi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 5 litrelik plastik su şişesi içerisinde çeşitli içki türlerine ait 176 litre sahte içki ve 13 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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