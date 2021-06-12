Alanya’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Alanya’nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaat duvarının çökmesi sonucu düşüp ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, iki gün önce Elikesik Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Çakal (39) isimli inşaat ustası çalıştığı duvarın çökmesi sonucu dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Arkadaşları tarafından çağırılan ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Adem Çakal yoğum bakım ünitesinde tedaviye alındı. Talihsiz adam doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.