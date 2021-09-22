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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Aksaray’da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 22.09.2021, 16:41
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Aksaray’da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri istihbarı çalışmalar neticesinde 5 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen NSM ekipleri 5 şüpheliyi takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takip sonucu yeterli delil ve bulgulara ulaşan NSM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen NSM ekipleri T.Ş. (27), M.A. (31), M.Ç. (34), A.Ö. (27) ve Ö.F.S. (24) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Evde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 143,34 gram metamfetamin maddesi, 2 bin 300 adet captagon hap ve 54,51 gram eroin maddesi ele geçirdi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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