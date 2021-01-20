Akli dengesi yerinde olmayan şahıs reklam tabelalarını söktü

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs aralarında CHP ve İYİ Parti gibi siyasi parti tabelalarının da bulunduğu bir çok iş yerinin reklam tabelasını izinsiz söktü. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Camikebir Mahallesi Belediye İş Hanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında CHP ve İYİ Parti gibi siyasi partilerin ilçe merkezlerinin de bulunduğu çok sayıda iş yerinin tabelalarının bulundukları yerlerden söküldüğü ihbarını alan polis ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı. Tabelaları iş hanının bodrum katında bulan polis ekipleri ardından olayın failini yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemelerde daha önceden karıştığı farklı adli konulardan dolayı mahkeme kararı ile psikiyatri hastanesine sevk edilen ve akli dengesi yerinde olmayan İ.K. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ifadesinin ardından cezai ehliyeti durumu göz önüne alınarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, emniyet kaynaklarından alınan bilgilerde olayın siyasi nedenlerle yapıldığı yönünde bir bilgiye ulaşılmadığı belirtildi.