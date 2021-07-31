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Akhisar’da traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti

Manisa’nın Akhisar ilçesinde eğimli arazide traktörün üzerinden düşen sürücü hayatını kaybetti.

Asayiş 31.07.2021, 16:59
Akhisar’da traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde eğimli arazide traktörün üzerinden düşen sürücü hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Dereköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 HA 9905 plakalı traktörüyle kekik toplamaya giden İ.B., taşlı ve eğimli araziden geçerken dengesini kaybederek traktörden düştü. Başını zemine çarpan İ.B., olay yerinde hayatını kaybetti. İ.B.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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