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Akaryakıt istasyonunda bıçakla ve çakmaklı korkutan eylem

Antalya’da bir akaryakıt istasyonuna gelen genç, önce bir bidon benzini etrafa saçtı, ardından bir eline bıçak, diğer eline de çakmağı alıp herkese ecel teri döktürdü. Polis, yaklaşık 1 saat eylem yapan şahsı, bir anlık dalgınlığından faydalanıp etkisiz hale getirdi.

Asayiş 21.09.2021, 16:35
Akaryakıt istasyonunda bıçakla ve çakmaklı korkutan eylem

Antalya’da bir akaryakıt istasyonuna gelen genç, önce bir bidon benzini etrafa saçtı, ardından bir eline bıçak, diğer eline de çakmağı alıp herkese ecel teri döktürdü. Polis, yaklaşık 1 saat eylem yapan şahsı, bir anlık dalgınlığından faydalanıp etkisiz hale getirdi.

Polisi alarma geçiren olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Elinde bidonla istasyona gelen Murat P. (30), akaryakıt görevlisine yakıt almak istediğini söyledi. Bidonun doldurulmasının ardından 40 TL para istenen Murat P. 20 TL ücreti verdikten sonra yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp görevlilere saldırmaya başladı. Ardından pompaların olduğu bölgeye yönelen Murat P., bidondaki yakıtı etrafa boşalttı, cebinden çakmağı çıkartarak eylemine başladı. Akaryakıt istasyonu görevlileri de oluşabilecek olumsuzluğa karşın tanklardan yakıt çıkışını kapadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Uyuşturucu madde sattığını öne sürdüğü kişinin yanına getirilmesini isteyen Murat P., elindeki bıçakla kendisine de zarar verdi. Zaman zaman elindeki çakmakla oynayan şahıs, bir süre sonra çakmağını yere düşürdü. Polis ekipleri ve yakınlarının ikna çabasına aldırış etmeyen şahıs, bir süre elinde bıçakla eylemine devam etti.

Elindeki bıçağı komiser alıp, etkisiz hale getirildi

Bu sırada etrafı polis ekipleri ile çevrilen Murat P.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanan Muratpaşa Devriye Ekipler Amiri Komiser Sait Tarı, şahsın üzerine atlayıp elindeki bıçağı aldı. Ardından diğer ekipler de güçlük çıkartan şahsı etkisiz hale getirdi.

Ters kelepçe takılan Murat P., ekip otosuyla polis merkezine götürüldü.

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