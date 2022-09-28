AK Partili Başkanın dedesi kazada hayatını kaybetti

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’un dedesi Şükrü Ak(86), kazadan 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza 21 Eylül de Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan AK Parti İnegöl İlçe Başkanının dedesi Şükrü Ak’a (88) Emre Y. yönetimindeki servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şükrü Ak, olaydan 6 gün sonra hayatını kaybetti.

AK Parti İnegöl ilçe başkanı Mustafa Durmuş’un dedesi Şükrü Ak hayatını kaybetti.

Cenazesi ikindi namazına müteakip İshakpaşa Cami’nden alınarak Orhaniye Mezarlığına defnedilecek.