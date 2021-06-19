AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırı

Olay, Hani ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir şahıs AK Parti Hani İlçe Binası'nın önüne gelerek molotoflu saldırı gerçekleştirdi. Şahsın saldırı anı ve olay yerinden kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay sonrası ilçe genelinde operasyon başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.B. ile M.E. isimli şahısları operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan saldırganlar sorguları yapılmak üzere Hani İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Diyarbakır'daki parti binasına saldırıya kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimizin Diyarbakır Hani ilçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. AK Parti dimdik ayaktadır. AK Parti Diyarbakır Teşkilatı dimdik ayaktadır. AK Parti Hani İlçe Teşkilatı dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı.