Ahşap baraka alev topuna döndü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde madde bağımlılarının uğrak yeri haline gelen ahşap ev alev alev yandı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Batı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kullanılmayan ahşap metruk ev, bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olayda yaralanan olmazken, yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası metruk ev küle döndü.

Öte yandan Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Doğru, madde bağımlılarının girip çıktığı metruk evle ilgili mahalle sakinlerinin rahatsızlık duyduğunu kullanılmayan bu yapıların da yıkılması için gerekli girişimlerde bulunduğunu söyledi.