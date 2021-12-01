Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir motosiklet karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza ânı bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 13.34’de Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’ne bağlı E-87 karayolunun Bilentur mevkiinde eşi ile yolun karşısına geçmek isteyen Selman Oran isimli vatandaşa, o sırada motosikletiyle yolda hızla seyreden Ahmet Kaya çarptı. Kazada başından aldığı darbeyle ağır yaralanan Selman Oran ile motosiklet sürücüsü Ahmet Kaya olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Oran’ın eşi fenalık geçirirken, kazada ağır yaralanan Selman Oran’ın hayatî tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.