Ağrı’da meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

Ağrı’da kamyonet ve ticari aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Patnos ilçesinden Ağrı’ya doğru seyir halinde olan B.A kontrolündeki 53 FL 618 plakalı kamyonet Karayazı kavşağına geldiği sırada Tutak ilçesinden Karayazı istikametine geçmek isteyen F.B idaresindeki 33 NLD 73 plakalı ticari araçla çarpıştı.

Meydana gelen kazada Kamyonet sürücüsü F.B ve ticari araç içerisinde bulunan ve köy okulu öğretmenleri olduğu öğrenilen N.K, F.K, G.K, D.S ve M.Y olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.