banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Ağrı’da araç direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ağrı’da kontrolden çıkan aracın direğe çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Asayiş 26.06.2022, 09:02
Ağrı’da araç direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ağrı’da kontrolden çıkan aracın direğe çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eleşkirt’ten Ağrı istikametine seyir halinde olan Mehmet Sinay idaresindeki 33 KOC 42 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir akaryakıt istasyonuna ait direğe çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sürücü Mehmet Sinay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan araçtaki Seyhan Aktaş ve Murat Aktaş, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Murat Aktaş da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Seyhan Aktaş’ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu