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Ağrı Canlı Hayvan Pazarı’nda sopalı kavga: 4 yaralı
Ağrı Canlı Hayvan Pazarı’nda iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 07.12.2022, 13:58
Ağrı Canlı Hayvan Pazarı’nda iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çevre Yolu üzerindeki canlı hayvan pazarında sabah saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında hayvan alım-satımı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iki grup birbirlerine sopalar ile saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girerek güçlükle ayırdığı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları sopa darbeleri ile yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.