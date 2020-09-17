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Ağaçta kedi kurtarma operasyonu
TEKİRDAĞ’DA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ İÇİN İTFAİYE EKİPLERİ VE ÇEVREDE BULUNAN VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU.
Asayiş 17.09.2020, 09:47
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Tekirdağ’da ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri ve çevrede bulunan vatandaşlar seferber oldu.
Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Turizm Otelcilik Uygulama Oteli mevkiinde meydana geldi. Yolun kenarında bulunan bir ağacın üzerinde kedi seslerini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla ağaçta mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması ile yavru kedi olduğu yerden kurtarıldı. Kurtarılan yavru kedinin, onu sevmeye çalışan bir vatandaşın elini tırmaladığı da görüldü.
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