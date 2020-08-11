Ağabey ve kardeşi birbirlerini bıçakladı
ADANA’DA KAVGA EDEN AĞABEY VE KARDEŞİ “SALLAMA” DİYE TABİR EDİLEN BIÇAKLA BİRBİRLERİNİ YARALADI. OLAYDA KÜÇÜK KARDEŞ AĞIR YARALANDI.
Adana’da kavga eden ağabey ve kardeşi “sallama” diye tabir edilen bıçakla birbirlerini yaraladı. Olayda küçük kardeş ağır yaralandı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi Ege Bagatur Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde salçalık biber satan Adem Özdemir (24) ve kardeşi Emir Özdemir (19) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Ağabey Adem ve kardeşi Emir “sallama” diye bilinen bıçakla birbirlerini defalarca bıçakladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağabey ve kardeşini Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Emir Özdemir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
|İmsak
|04:24
|Güneş
|06:03
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:05
|Akşam
|20:16
|Yatsı
|21:48
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25