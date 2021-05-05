Ağabey-kardeş kavgasında yenge vuruldu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde aralarında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma neticesinde ayağından vurulan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Erenler ilçesi Kamışlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, miras meselesi yüzünden ağabey Salih. Ş. ve kardeşi Saffet. Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakması sonrasında Salih Ş., silahını çıkartarak ateş etti. Silahın patlaması sonrasında ise kavgayı ayırmak için araya giren kardeşinin eşi Nuran Ş. ayağından vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan Salih Ş., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.