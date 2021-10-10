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Afyonkarahisar’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar’da canlı hayvan yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Asayiş 10.10.2021, 10:21
Afyonkarahisar’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar’da canlı hayvan yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hicret Nevhide Çöl idaresindeki 03 DH 290 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Karadirek köyü yakınlarında Habip Karagöz’ün kullandığı 03 AT 894 plakalı hayvan yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile kamyonette yolcu olarak bulunan Naci Güzel yaşamını yitirdi, Nusret Güzel de yaralandı. Kamyonetten düşen bir büyükbaş hayvan da telef oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı Nusret Güzel, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan cesetler ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morga götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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