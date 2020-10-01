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Afrin’de bomba yüklü araç patladı

SURİYE'NİN AFRİN İLÇESİNDE BİR ARACA YERLEŞTİRİLEN BOMBA PATLATILADI.OLAYDA EN AZ 2 SİVİL YARALANDI.

Asayiş 01.10.2020, 11:11
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Afrin’de bomba yüklü araç patladı

Suriye’nin Afrin ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı. Olayda en az 2 sivil yaralandı.

Suriye’nin Afrin ilçe merkezinde bulunan El-Nayrouz kavşağında bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı. Patlamada en az 2 sivilin yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Patlama sonrası çevrede hasar meydana gelirken, araç kullanılamaz hale geldi.

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