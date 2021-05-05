Afrin'de terör saldırısı! Çok sayıda çocuk yaralandı!

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.



İftar öncesi düzenlenen terör saldırısında aracın çevresinde oynayan 5 çocuk yaralandı.



Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, çevrede maddi zarar meydana geldi.



Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği bildirildi.



Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.



MSB: ÇOCUKLARI HEDEF ALACAK KADAR ALÇAKLAR



İftar öncesi düzenlenen saldırıya MSB'den sert tepki geldi. MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

Terör örgütü PKK/YPG, insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Masum çocukları hedef alacak kadar alçalan terör örgütü, Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin’de gerçekleştirdiği bombalı terör saldırısında 5 çocuğu yaraladı. İfadelerini kullandı.