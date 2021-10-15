Afganistan’da Şii camisinde intihar saldırısı: En az 30 ölü

Afganistan’ın Kandahar vilayetinde cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısı sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan’ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği camide cuma namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Sözcüsü Sayed Khosti, “Kandahar ilinin 1. bölgesinde Şii vatandaşlarımızın camisinde gerçekleşen patlama neticesinde birçok sayıda vatandaşlarımız hayatını kaybetti ve yaralandı” dedi. Özel kuvvetlerin bölgeye sevk edildiğini aktaran Khosti, “Failler adalete teslim edilecektir” ifadesini kullandı.

İlk belirlemelere göre, en az 30 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yetkililer, bilançonun artmasından endişe ediyor.

Geçen hafta da, benzer olay ülkenin kuzey ili Kunduz’da gerçekleşmişti ve 50’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.