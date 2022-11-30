Afganistan’da patlama: 15 ölü, 27 yaralı

Afganistan’ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde medresenin girişinde öğle namazı sırasında meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Afganistan’ın Samangan vilayetinin merkezi Aybak kentindeki Cihadiye Medresesi’nin girişinde öğle namazı sırasında patlama meydana geldi. Samangan Hastanesi tarafından yapılan açıklama, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.