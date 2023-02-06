AFAD: "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş’ta 70, Gaziantep’te 80, Şanlıurfa’da 13, Diyarbakır’da 14, Adana’da 10, Adıyaman’da 13, Osmaniye’de 20, Hatay’da 4, Kilis’te 8 ve Malatya’da 47 olmak üzere toplam 284 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 2 bin 323 vatandaşımız yaralanmıştır."