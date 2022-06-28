AFAD, Batı Karadeniz’de meydana gelen aşırı yağış bölgelerindeki çalışmalarına devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Batı Karadeniz’de aşırı yağışların yaşandığı bölgelere gerekli ekiplerin gönderildiği, 3 hava aracı desteği sağlandığı, 107 köyde enerji kesintisi yaşandığı, bin 37 vatandaşın tahliye edildiği belirtildi. Aşırı yağışların yaşandığı bölgelerde Demiryolu ulaşımı ve Havayolu ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmadığı kaydedilirken, bölgede toplamda 5 bin 441 personel ile bin 460 aracın teyakkuz halinde bekletildiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından, Batı Karadeniz’de meydana gelebilecek aşırı yağışlar hakkında yazılı açıklama yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılara göre bugün için "Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu illerine sarı uyarı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Çalışmalara devam ediliyor

AFAD tarafından, Türkiye Afet Müdahale çerçevesinde; Arama ve Kurtarma, Sağlık, İletişim, Enerji, Nakliye, Tahliye-Yerleştirme, Güvenlik ve Trafik, Beslenme, Barınma, Ulaşım ve Altyapı, Altyapı, Teknik Destek ve İkmal, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Satın Alma ve Kaynak Yönetimi grupları ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği’nden görevlendirilen birer temsilci Başkanlığımız AFAD Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

Ekipler teyakkuzda

Ülke genelinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle, Kastamonu ili Bozkurt ilçesinde sel riski ve taşkın riskinin devam etmesi üzerine, destek çalışmalarında görev almak üzere, Konya Yerel Destek Ekibinden 150 kişi, Yalova Yerel Destek Ekibinden 50 kişi, mini iş makineleri ile birlikte, bugün Bozkurt ilçesinde olacak şekilde görevlendirildiği açıklandı.

Selde kaybolan kişilerin arama çalışmaları devam ediyor

Meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle, Düzce Üçköprü mevkiinde 1, Kastamonu Küre ilçesi İkizciler köyü mevkiinde 1 olmak üzere 2 vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi alınmış olup, arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Aşırı yağıların yaşandığı bölgelere helikopter, personel, araç ve bot desteği

Batı Karadeniz’de aşırı yağışların yaşandığı bölgelere yönlendirilen Afet Arama Kurtarma Grubu araç ve personel rakamları paylaşıldı:

“Yağıştan etkilenen bölgeye Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 2 helikopter görevlendirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 1 helikopter Bartın Amasra’ya görevlendirilmiştir. Bartın’da; 4 dağcı, 9 dalgıç, 16 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 29 personel, 8 araç, 3 bot, 1 amfibik araç görev yapmaktadır. Düzce’de; 5 dağcı, 12 dalgıç, 176 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 193 personel, 47 araç, 4 bot, 1 amfibik araç, 14 motopomp görev yapmaktadır. Kastamonu’da; 4 dağcı, 10 dalgıç, 156 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplamda 170 personel, 39 araç, 6 bot, 1 amfibik araç, 2 motopomp görev yapmaktadır. Sinop’ta; 3 dalgıç, 15 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 18 personel, 3 araç, 1 bot, 1 amfibik araç görev yapmaktadır. Zonguldak’ta; 4 dağcı, 4 dalgıç, 20 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 28 personel ile 6 araç, 4 bot, 1 amfibik araç görev yapmaktadır.”

Ayrıca, afet bölgesine 241 ambulans, 21 UMKE timi ve bin 955 personel görevlendirildiği, bölgeye 63 personel, 50 gönüllü olmak üzere toplam 113 kişi görevlendirilmiştir. 31 araç ile toplam 5 bin 114 adet beslenme hizmeti verildiği de belirtildi.

Bin 37 vatandaş tahliye edildi

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Sinop ve Düzce illerinde İl Jandarma Komutanlıklarının toplam 824 personeli ve 163 aracı ile Bartın’da 32, Zonguldak’ta 262, Kastamonu’da 402, Sinop’ta 74, Düzce’de 267 olmak üzere toplam bin 37 vatandaşın tahliye edildiği kaydedildi.

Kastamonu’da; Cide-Doğanyurt-İnebolu Özlüce mevkii, Zarbana Köprüsü saat 17.00 itibari ile Tahkimat çalışmasının devam ettiği bildirildi. Kastamonu-Evreniye-Radar-Devrekani Yolu, Şenpazar-Ağlı yolu 47-69. kilometreler arası, Zonguldak-Karabük İl sınırı Yenice-Karabük Yolu, Zonguldak-Bartın İl Sınırı Kozcağız-Bartın (Terminal) Yolu 14’üncü ve 20’nci kilometreler arası, Kozcağız-Hasankadı-Yenice yolu 4’üncü ve 5’inci kilometreler arası, Bartın-Arıt-Aydınlar yolu 6’ncı ve 7’nci kilometreleri arası ulaşıma kapandığı belirtildi. Bartın ili Boğazköy’de panel köprünün hasar gördüğü ve Bartın ili Kozcağız beldesinde Kozcağız 1 köprüsünün tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldığı kaydedildi. Kastamonu’da ise Doğanyurt-İnebolu arası Zarbana köprüsü, Kastamonu ili Ağlı-Şenpazar arası Valay 1 köprüsü ve Kastamonu ili Ağlı-Şenpazar arası Kesmekayrak köprüsünün yaklaşım dolgusunun hasar gördüğü açıklandı. Demiryolu ve havayolu ulaşımı yönünden herhangi bir sıkıntı bulunmadığı bildirildi.

248 afetzedeye barınma hizmeti

AFAD tarafından yağış bölgelerindeki barınma hizmeti durumu şöyle aktarıldı:

“Sinop Ayancık Endüstri Meslek Lisesi Pansiyonunda 8, Kastamonu Abana Öğrenci Yurdunda 180, Zonguldak Özel Huzur Kız Öğrenci Yurdunda 60 olmak üzere toplam 248 afetzedeye barınma hizmeti verilmektedir” ifadelerine yer verilirken, aynı açıklamada Kastamonu, Karabük illerinde muhtemel sel baskınlarından etkilenecek vatandaşlar için KYK ve Milli Eğitime ait yurtların hazır halde bekletildiği belirtildi.

Vatandaşlar yaşanılabilecek olumsuz durumlara karşı uyarılmaya devam ediliyor

AFAD’ın açıklamalarına şöyle devam edildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda bölgedeki vatandaşlarımız, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı CMAS hücresel yayını, SMS ve sosyal medya gibi tüm erken uyarı sistemleri aracılığıyla bilgilendirilmiştir. Ayrıca yerel ses sistemleri ile sesli anonslar yapılarak bölgedeki vatandaşlarımızın riskli alanlardan uzak durması konusunda gerekli uyarılar yapılmaya devam edilmektedir.”