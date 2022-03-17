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Adres yine Esenyurt! Hem parasını gasp ettiler hem de öldüresiye dövdüler...

Esenyurt’ta aldığı ekmeklerle işinden evine dönen bir vatandaş, apartmanında gördüğü iki kişiden şüphelenerek “Kime geldiniz?” diye sordu. Cevap olarak ise “Sana ne, seni döveriz bak” cevabını alan adam, apartman yöneticisini arayıp durumu anlatmak isteyince, öldüresiye dövüldü. Saldırganlar aldığı darbelerle bayılan adamın cep telefonu da çalıp kaçtı. Yaşanan dehşet anları saniye saniye binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 17.03.2022, 09:20 17.03.2022, 10:57

Olay, 12 Mart Cumartesi günü Esenyurt Pınar Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre aldığı ekmeklerle işinden evine dönen Yıldırım D. isimli vatandaş, apartmanının girişinde bekleyen iki kişiden şüphelenerek, “Siz kime geldiniz” diye sordu. Soru karşısında sinirlenen şahıslar, sinirlenerek “Sen kaşınıyorsun bak, seni döveriz” diyerek tepki gösterdi. Durum karşısında öfkelenen vatandaş, şahıslara “Ne yapacaksınız, beni mi döveceksiniz?” diyerek tepki gösterince aralarında itişme yaşandı. Daha sonrasında eline telefonunu alan Yıldırım D., durumu anlatmak için apartman yöneticisini aradı. Yöneticinin tam telefonu açtığı sırada elinden telefonu çeken şahıslar, Yıldırım D.’ye saldırmaya başladı.

Öldüresiye dövdüler

Şahısların saldırısına karşı gelmek isteyen Yıldırım D.‘nin kafasına sert bir çisimle vuran saldırganlar, yere düşen bina sakinini tekmelemeye başladılar. Dakikalarca yerde baygın bir biçimde yatan vatandaşı darp etmeye devam eden şahıslar, sonrasında Yıldırım D.’nin hareket etmemesinden ötürü öldüğünü düşündü. Yerde duran telefonu da çalan şahıslar, ardından binadan koşarak uzaklaştı. Dakikalar sonra apartmanda ikamet eden amcasını arayan saldırganlar, “Biz birini öldürdük, çabuk oradan uzaklaşın” diye telefon etti. Gelen telefon üzerine hızla apartmandan çıkan saldırganın akrabaları, yerde yatan komşularına aldırmadan dışarı çıktı.

“Kendime geldiğimde ambulansı aramak için telefon bulamadım”

Olaydan dakikalar sonra kendine gelen Yıldırım D., çok kan kaybettiğini fark edip sağlık ekiplerine haber vermek istedi. Etrafa bakındığında telefonun olmadığını gören vatandaş, saldırganların telefonunu da alarak kaçtığını anladı. Eşinin telefonu vasıtasıyla sağlık ekiplerini arayan yaralı adam, hastaneye kaldırıldı. Kafasında ve vücudunda onlarca çatlak olan Durmaz, hemen tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırgan şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

“Bana misafirliğe geldiklerini söyleselerdi hiç böyle bir şey yaşanmayacaktı”

Yıldırım D., “Ben işimden çıkıp evime geldiğimde apartmanın önünde birinin beklediğini gördüm. İçeri gördüğümde ise birinin de asansörün önünde olduğunu fark ettim. 8 yıldır apartmanda oturduğum için şahısları tanıyamadım ve bir anormallik olduğunu düşündüm. Bende şahıslardan şüphelenerek ‘Siz kime geldiniz’ diye sordum. Onlarda bana ‘Sana ne, bak sen dayak istiyorsun” diye cevap verdi. Bende normal bir soru sorduğumu söyleyerek ‘Misafirliğe geldiyseniz misafiriz deyin’ dedim. Daha sonra dışarıdaki arkadaş geldi ve benim boğazımı sıktı. Bende refleks olarak onu duvara ittim ve aramızda kısa süreli bir arbede yaşandı. Şahıslar bana biz misafiriz, burada misafirliğe geldik deselerdi hiç böyle bir sorun olmayacaktı. Bende haber vermek için yöneticiyi aramak istedim. Tam telefonu açtığım esnada şahıslardan biri elimden telefonumu çekti ve ardından darp edilmeye başladım. Yönetici ile konuşmama izin vermediler, bu sırada beni gasp ettiler. Ben onlara karşı koymaya çalışınca benim gözüme bir cisimle vurdular. O darbeden sonra ben bilincimi kaybettim. Tabi onlar durmadılar, kafamı tekmeleye devam ettiler. Kamerayı da görmedikleri için beni öldüresiye dövdüler. Hareketsiz kalınca da telefonu mu çalarak kaçıyorlar. Ben kendime geldiğimde yerde telefonumu aradım ambulansı aramak için ama bulamadım. Sonra eve çıktım ve eşimden ambulansı arayarak hastaneye gittim. Sonradan öğrendim ki bu şahıslar komşumuzun yeğeniymiş. Kaçtıktan sonra arayıp ‘Biz birini öldürdük oradan kaçın’ demişler. Komşularım da benim yerde yattığımı görmüşler kaçarken ama hiçbir şey yapmayıp üstümden geçmişler. Benim şuanda ameliyat olmam gerekli. Kafamda ve vücudumda kırıklar var. Birçok yerimde sakatlıklar var. Ben şahıslardan şikayetçiyim yetkililerden bir an önce tutuklanmalarını istiyorum” dedi.

'Kime geldiniz?' dedi öldüresiye dayak yedi: Apartman içindeki dehşet anları kamerada

#dayak #gasp #Esenyurt
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