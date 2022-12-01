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Adıyaman’da terör operasyonu: 1 gözaltı
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgüt üyelerine erzak ve lojistik malzeme sağladığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 01.12.2022, 10:19
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgüt üyelerine erzak ve lojistik malzeme sağladığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde örgüt üyelerine erzak ve lojistik malzeme sağladığı iddia edilen E.E isimli şahsa, jandarma ekiplerince operasyon yapıldı.
Operasyon ile yakalanıp gözaltına alınan E.E., isimli şahsın, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili tahkikat sürüyor.