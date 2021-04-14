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Adana’da yük treni raydan çıktı

Adana’da yük treninin raydan çıkması üzerine iki makinist yaralandı.

Asayiş 14.04.2021, 08:23
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Adana’da yük treni raydan çıktı

Adana’da yük treninin raydan çıkması üzerine iki makinist yaralandı.

Kaza, Adana’nın Pozantı ilçesinde sabah erken saatlerde meydana geldi. Konteyner taşıyan yük treni, Pozantı Hastaneler Kavşağı mevkiinde raydan çıktı. Trenin raydan çıkması sonucu vagonlar ters döndü. Kazada iki makinist yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla, makinistler Pozantı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Makinistler Bilal Doğtaş ile Uğur Erdem’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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