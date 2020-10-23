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Adana’da sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

ADANA'NIN ALADAĞ İLÇESİNDE KAÇAK KAZIDA KULLANILAN ÇOK SAYIDA MALZEME GEÇİRİLDİ.

Asayiş 23.10.2020, 16:10
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Adana’da sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Adana’nın Aladağ ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Aladağ ilçesi Ceritler Mahallesi Güney mevkiinde bulunan sit alanı içerisinde, define arama maksatlı izinsiz kazı yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 3 metre çapında ve 2.30 metre derinliğinde olan kazı bölgesinde F.Y. ve E.A. isimli 2 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahısların kazı için kullandıkları, 2 adet gaz maskesi, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet sismik elektronik alan tarayıcı cihazı ve bu cihaza ait 4 adet metal çubuk, 1 adet arama dedektörü, 1 adet el feneri, 1 adet dedektör taşıma çantası, sismik cihaza ait 1 adet şarj cihazı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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