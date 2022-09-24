Adana’da otomobile silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Çamlıyol İnönü Bulvarı, Kaymakamlık yanı, banka ATM’leri önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından 01 GB 306 plakalı otomobile ateş açıldı. Araçta bulunan Malik A. sırtından, yanındaki arkadaşı İsmet K. başından yaralandı. Şüpheliler motosikletle olay yerinden uzaklaşırken, sürücü aracını Ceyhan Devlet Hastanesi’ne sürdü. Acil serviste yapılan tedavinin ardından İsmet K. hayati tehlike kaydıyla Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerinde boş kovanları tespit eden polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.