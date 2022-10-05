Adana’da orman yangınına müdahale sürüyor

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve kradan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Aksaağaç bölgesinde bugün saat 15.30 sularında çıkan orman yangını zorlu arazi koşululları nedeni ile havadan yoğu müdahale ile söndürülmeye çalışıyor. Saimbeyli ilçesinde kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda çıkan orman yangınına orman yangın söndürme ekipleri arazinin sarp ve dik olması nedeniyle karadan hortum serilerek söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havadan 4 helikopter ve 3 uçak ile müdahale edilen yangına 18 arazöz, 8 su tankı, 5 yer ekibi, 1 dozer ile müdahale ediliyor.

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