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Adana’da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı
ADANA’DA REFÜJE ÇARPIP YOLA SAVRULAN MOTOSİKLET ÜZERİNDEKİ BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI. MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞUNU ÖĞRENİLDİ.
Asayiş 22.09.2020, 03:43
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Adana’da refüje çarpıp yola savrulan motosiklet üzerindeki bulunan 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğunu öğrenildi.
Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ümit T. kullandığı 01 ZH 787 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Hakimiyeti kaybeden Ümit T. refüje çarptı. Refüje çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ümit T.’yi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine yolcu konumda bulunan Hüseyin D.’yi ise Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Sürücü Ümit T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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