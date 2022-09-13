Adana’da küfür kavgası

Adana’da birlikte alkol alan arkadaşlar arasında küfür etme nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi ağır yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Olay, 3 Eylül günü saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi’ndeki metruk bir binada meydana geldi. İsmail Ballı (42), mahalleden tanıdığı Erkan Demirbağ (29), Adnan H. (38), Mehmet Ç. (36) ve Faruk U. (35) ile buluşup, içki içmeye başladı. Bu sırada küfürleşen Ballı ile Demirbağ arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ballı, belindeki tabancayı çıkarıp Demirbağ’ı bacağından vurdu. Tabancayla karşılık veren Demirbağ ise Ballı’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp, kaçtı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ballı, ambulansa yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Ballı, daha sonra yoğun bakım ünitesine gönderildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Demirbağ’ın yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Demirbağ ile kavgaya karıştığı öne sürülen Adnan H., Mehmet Ç. Ve Faruk U.’yu adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Demirbağ, ifadesinde, “Aramızda küfürleşme olunca tabancasıyla beni vurdu. Ben de kendimi korumak için ateş ettim” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erkan Demirbağ çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi süren İsmail Ballı’nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.