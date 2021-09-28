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Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da polisin 7 farklı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda kaçak 5 milyon 590 bin makaron, 2 bin 715 paket sigara, 37 bin 708 cinsel ürün ve 135 cep telefonu ele geçirildi.

Asayiş 28.09.2021, 09:46
Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da polisin 7 farklı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda kaçak 5 milyon 590 bin makaron, 2 bin 715 paket sigara, 37 bin 708 cinsel ürün ve 135 cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde 7 ayrı adreste gümrük kaçağı ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak 7 adrese baskın yaptı. Baskınlarda kaçak 5 milyon 590 bin makaron, 2 bin 715 paket sigara, 37 bin 708 cinsel ürün ve 135 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işleklerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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