banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Sedat Peker'in hedefe aldığı Cem Küçük paylaşımını neden sildi?
Sedat Peker'in hedefe aldığı Cem Küçük paylaşımını neden sildi?
Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!
Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!
Bu hatalar öldürebilir: Kene ısırırsa bunu yapmayın
Bu hatalar öldürebilir: Kene ısırırsa bunu yapmayın

Adana’da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Adana’nın Karaisalı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Asayiş 08.06.2021, 11:05
Adana’da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Adana’nın Karaisalı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Hacılı Mahallesinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında bir otomobilin ormanlık alana yakın mesafede park halinde olduğunun görülmesi üzerine, bölgede araştırma yapıldı. Ormanlık alan içerisinde 4 şahıs kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüpheliler ile birlikte 2 adet dedektör, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet dedektör başlığı, 1 adet dedektör aküsü ve 1 adet kulaklık ele geçirildi.

Gözaltın alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner422
23°
açık