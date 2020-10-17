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Adana’da kaçak içki ve tütün ele geçirildi
ADANA’DA BİR OTOBÜSTE VE İKAMETTE YAPILAN ARAMALARDA PİYASA DEĞERİ 525 BİN LİRA OLAN GÜMRÜKLENMİŞ KAÇAK İÇKİ VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ İKİ ZANLI GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 17.10.2020, 10:03
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Adana’da bir otobüste ve ikamette yapılan aramalarda piyasa değeri 525 bin lira olan gümrüklenmiş kaçak içki ve tütün ele geçirildi. Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanı’nda durdurulan bir yolcu otobüsünde ve Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi’nde ki bir adreste yapılan aramalarda gümrüklenmiş piyasa değeri 525 bin lira olan bin 585 litre kaçak içki, 200 paket pipo tütünü, 423 paket nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı.
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