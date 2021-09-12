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Adana’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da, Yumurtalık-Ceyhan karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Asayiş 12.09.2021, 11:48
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da, Yumurtalık-Ceyhan karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre F.D. (40) yönetimindeki 01 AEL 535 plakalı otomobil, Yumurtalık’tan Ceyhan istikametine seyir halindeyken, Kurtkulağı Kavşağı’ndan dönmek üzere olan H.O. (26) idaresindeki 33 ACN 554 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan araçlar hurdaya dönerken, sürücüler F.D. ve H.O. ile araçta bulunan Ö.A. (30) yaralandı.


Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralılardan Ö.A., acil serviste yapılan ön tedavinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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