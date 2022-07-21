banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Ucuz konut için uydu kentler kurulmalı
Ucuz konut için uydu kentler kurulmalı
Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde
Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı
Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı

Adana’da bir haftalık uygulamada 77 silah ele geçirildi

Adana polisi bir hafta boyunca yaptığı uygulamalarda 77 silah ele geçirdi.

Asayiş 21.07.2022, 08:43
Adana’da bir haftalık uygulamada 77 silah ele geçirildi

Adana polisi bir hafta boyunca yaptığı uygulamalarda 77 silah ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaralama ve cinayet olaylarının önüne geçmek için sık sık şok uygulamalar gerçekleştiriyor. Özellikle ara sokaklarda yunus ekipleri tarafından yapılan ani uygulamalarla bir hafta boyunca ruhsatsız 57 tabanca ve 20 tüfek ele geçirdi. Ayrıca bu silahlara ait 390 da mermi ele geçirildi. Polis bu uygulamalar sırasında çeşitli suçlardan aranan 201 şahsı da yakaladı.

Yorumlar (0)
24°
açık