Adana’da 9 hırsız şüphelisi adliyeye sevk edildi

Adana’da 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen 9 zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son bir ayda 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 9 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, dün şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, gözaltına alınan 9 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilerden Adem K.’nin, Barış Mahallesindeki bir evden çaldığı televizyonu taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adem K.’nin, kucağındaki televizyonla yürüdüğü ve evine girdiği görüldü. Ayrıca Adem K.’nin, güvenlik kamerasına görünmemek için başka bir evin duvar kenarından yürümesi dikkat çekti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.