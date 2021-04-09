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Adana’da 615 şişe sahte içki ele geçirildi

Adana’nın Pozantı ilçesinde 615 şişe sahte içki ele geçirildi.

Asayiş 09.04.2021, 10:35
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Adana’da 615 şişe sahte içki ele geçirildi

Adana’nın Pozantı ilçesinde 615 şişe sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube ekipleri ve Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte içki sattıkları belirlenin R.Ö. ve M.Ç.’nin teknik ve fiziki takibi sonucunda Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 615 şişe farklı markalarda sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Pozantı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 2 kişi gözaltına alındı.
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