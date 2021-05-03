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Adana’da 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı operasyonda 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Asayiş 03.05.2021, 09:52
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Adana’da 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı operasyonda 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Çalışmada, 3 ayrı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi. Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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