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Adana’da 44 milyon 660 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü iki ayrı operasyonda 44 milyon 660 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Asayiş 22.10.2021, 09:47
Adana’da 44 milyon 660 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü iki ayrı operasyonda 44 milyon 660 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu ve Kiremithane mahallelerinde iki ayrı depoda kaçak makaron olduğunu belirledi.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada 44 milyon 660 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olaylarla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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