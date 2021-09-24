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Adana’da 10 kilo 60 gram skunk ele geçirildi

Adana polisinin otogara yaptığı operasyonda bir yolcunun valizinde 10 kilo 60 gram skunk ele geçirildi.

Asayiş 24.09.2021, 09:53
Adana’da 10 kilo 60 gram skunk ele geçirildi

Adana polisinin otogara yaptığı operasyonda bir yolcunun valizinde 10 kilo 60 gram skunk ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası otogarda Doğu illerinden gelen bir otobüsteki H.B. (38) ve M.A.K. (31) isimli şahısların kente skunk getirdiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine otogarda gerçekleştirdiği operasyonda hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yaptı. 2 kişinin valizine köpek tepki verdi. Polis valizi açtığında 10 kilo 60 gram skunk ele geçirdi.

İki zanlı da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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